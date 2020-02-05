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«Ювентус» заинтересован в приобретении Семеду. Роналду одобрил трансфер

16:49
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Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду может покинуть каталонскую команду, сообщает Don Balon. В его приобретении заинтересован «Ювентус». Лидер туринцев Криштиану Роналду уже одобрил трансфер.

Ранее сообщалось, что технический директор клуба Эрик Абидаль ищет возможные варианты с продолжением карьеры для Семеду, которого «Барселона» могла продать летом за 40 миллионов, но отказалась.

В нынешнем сезоне Нелсон Семеду провел 23 матча во всех турнирах, сделав 4 результативные передачи. Контракт 26-летнего португальца рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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