«Ювентус» вступил в борьбу за Мертенса

«Ювентус» проявляет интерес к форварду «Наполи» Дрису Мертенсу, сообщают итальянские СМИ. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Интера».

По данным Sport Mediaset, «Ювентус» вступил в борьбу за игрока. Бельгиец работал в «Наполи» с главным тренером «Юве» Маурицио Сарри. Его контракт истекает 30 июня 2020 года. Интересуются футболистом также «Интер», «Челси», «Монако», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед». До этого сообщалось, что «Интер» и «Монако» уже сделали предложение игроку, а сам нападающий предпочел бы перейти в «Челси».

32-летний футболист в текущем сезоне провел 29 матчей за «Наполи» и забил 12 мячей при шести голевых передачах.