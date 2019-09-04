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«Ювентус» пытался приобрести Зинченко

16:22
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог оказаться в «Ювентусе», сообщает Calciomercato. Туринцы пытались укрепить левый фланг обороны, но переговоры закончились неудачей. 22-летний украинец доволен своим положением в клубе.

В прошедшем сезоне Зинченко провел 29 матчей за «Ман Сити», забил один мяч и отдал пять голевых передачах. В сезоне-2019/20 на его счету 5 встреч и победа в Суперкубке Англии.

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