«Ювентус» проявляет интерес к тер Штегену

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген входит в сферу интересов «Ювентуса», сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, представители «Юве» связывались с немцем, чтобы уточнить, будет ли он доступен для перехода в 2020 году. Также им интересуются «ПСЖ» и «Бавария». Контракт футболиста истекает 30 июня 2022 года.

27-летний вратарь в текущем сезоне провел 23 матча за «Барселону», пропустил 24 мяча и семь раз отыграл «на ноль».