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Сегодня, 11:07

«Ювентус» проявляет интерес к Фирмино

Мария Гусева
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Роберто Фирмино.
Фото Reuters

«Ювентус» рассматривает возможность подписания нападающего Роберто Фирмино, сообщает Calciomercato.

31-летний бразилец покинет «Ливерпуль» в конце июня в связи с истечением срока контракта.

По информации источника, «Ювентус» хотел подписать Фирмино год назад, но главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был против.

Фирмино выступал за мерсисайдцев с 2015 года. В сезоне-2022/23 форвард провел 35 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.

Роберту Фирмину
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ювентус
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