«Ювентус» проявляет интерес к Фирмино

«Ювентус» рассматривает возможность подписания нападающего Роберто Фирмино, сообщает Calciomercato.

31-летний бразилец покинет «Ливерпуль» в конце июня в связи с истечением срока контракта.

По информации источника, «Ювентус» хотел подписать Фирмино год назад, но главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был против.

Фирмино выступал за мерсисайдцев с 2015 года. В сезоне-2022/23 форвард провел 35 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.