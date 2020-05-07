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«Ювентус» предложил за Жоржинью 40 миллионов евро

12:00
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Полузащитник «Челси» Жоржинью может перейти в «Ювентус», сообщает The National.

По сведениям источника, туринцы предложили за 28-летнего итальянца 40 млн евро. В своей команде игрока хочет видеть главный тренер Маурицио Сарри, который работал с Жоржинью в «Наполи» и «Челси».

В текущем сезоне Жоржинью провел 37 матчей во всех матчах, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 52 миллиона евро.

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