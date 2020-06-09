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«Ювентус» предложил Ругани и Бернардески за Дзаньоло

12:58
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«Ювентус» хочет приобрести полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, туринцы готовы предложить за 20-летнего итальянца защитника Даниеле Ругани и форварда Федерико Бернардески, однако римляне хотят за игрока сумму в размере 60 млн евро.

В текущем сезоне на счету Дзаньоло 24 матча во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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