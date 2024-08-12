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Сегодня, 06:57

«Ювентус» предложил «Аталанте» 55 миллионов евро за Копмейнерса

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Ювентус» ведет переговоры по трансферу полузащитника Теуна Копмейнерса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Туринский клуб предложил 55 миллионов евро за 26-летнего нидерландца.

9 августа главный тренер «Аталанты» Джан Пьер Гасперини заявил, что отстранил футболиста от тренировок с командой из-за переговоров с «Ювентусом».

Копмейнерс выступает за «Аталанту» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 15 голов и сделал 7 результативных передач в 51 матче за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
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