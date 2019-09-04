«Ювентус» попробует подписать Ракитича в январе

«Ювентус» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны» Ивану Ракитичу, сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, «Юве» хотел получить игрока в обмен на Федерико Бернардески, но сделка не состоялась. Тем не менее, «Юве» договорился с хорватом об условиях личного контракта. Стороны надеются, что переход осуществить в январе. Сам футболист из-за высокой конкуренции хотел бы покинуть «Барсу».

31-летний Иван Ракитич в текущем сезоне провел один матч за «Барселону».

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