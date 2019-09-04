«Ювентус» попробует подписать Ракитича в январе
11:02
«Ювентус» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны» Ивану Ракитичу, сообщают итальянские СМИ.
По данным Tuttosport, «Юве» хотел получить игрока в обмен на Федерико Бернардески, но сделка не состоялась. Тем не менее, «Юве» договорился с хорватом об условиях личного контракта. Стороны надеются, что переход осуществить в январе. Сам футболист из-за высокой конкуренции хотел бы покинуть «Барсу».
31-летний Иван Ракитич в текущем сезоне провел один матч за «Барселону».
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...