«Ювентус» отказался продавать Йылдыза «Челси» за 66 миллионов евро

«Ювентус» отклонил предложение «Челси» о покупке прав на полузащитника Кенана Йылдыза за 66 миллионов евро, сообщает Teamtalk.

Также 20-летним турком интересуется другой английский клуб — «Арсенал». По данным Tuttosport, он направил скаутов на игру «Ювентус» — «Милан», чтобы понаблюдать за полузащитником. В этой игре за 69 минут он не отметился результативными действиями.

В сезоне-2025/26 Йылдыз в 8 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.