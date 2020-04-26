«Ювентус» определил игроков, которых может обменять на Погба

«Ювентус» определил футболистов, которые могут быть использованы в сделке по переход полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, кандидаты на обмен — Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Алекс Сандру, Аарон Рэмси и Адриен Рабьо. На Погба также претендуют «Интер», «Реал» и «ПСЖ». «Юве» готов отдать одного из футболистов, чтобы не платить всю сумму отступных.

27-летний Поль Погба в текущем сезоне восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах и сделал два результативных паса.