«Ювентус» опередил «Интер» в борьбе за полузащитника «Дженоа»
Полузащитник «Дженоа» Николо Ровелла станет игроком «Ювентуса», сообщает Calcio Mercato.
По данным источника, на 18-летнего итальянца также претендовал «Интер», однако «старая синьора» сумела перебить предложение миланцев и следующим летом заполучит полузащитника.
В нынешнем сезоне серии А Ровелла провел четыре матча.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.