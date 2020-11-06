Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Ювентус» опередил «Интер» в борьбе за полузащитника «Дженоа»

20:26
Теги:

Полузащитник «Дженоа» Николо Ровелла станет игроком «Ювентуса», сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, на 18-летнего итальянца также претендовал «Интер», однако «старая синьора» сумела перебить предложение миланцев и следующим летом заполучит полузащитника.

В нынешнем сезоне серии А Ровелла провел четыре матча.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир