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Сегодня, 16:13

«Ювентус» объявил о переходе Дугласа Луиса из «Астон Виллы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис перешел в «Ювентус», сообщается на официальном сайте туринского клуба.

26-летний бразилец подписал контракт до 2029 года.

Хавбек выступал за «Астон Виллу» с 2019 года. Он провел за бирмингемцев 204 матча, забил 22 гола и сделал 24 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 «Ювентус» занял третье место в турнирной таблице итальянской серии А.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ювентус
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