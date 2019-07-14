"Ювентус" не собирается платить за Икарди больше 40 миллионов евро

"Ювентус" не оставил попыток подписать форварда "Интера" Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport. Но туринцы не желают платить более 40 миллионов евро, тогда как миланский клуб просит 60. Существует вариант, что действующие чемпионы Италии подождут два года, которые остались по контракту аргентинскому форварду, а затем подпишут его как свободного агента.

"Интер" хотел бы быстрее провести сделку, чтобы начать поиск игрока на замену Икарди. В сезоне-2018/19 26-летний форвард провел 37 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Конте заявил жене Икарди, что не рассчитывает на игрока