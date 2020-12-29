«Ювентус» не претендует на Езила
16:00
Итальянский журналист Ромео Агрести в своем Twitter опубликовал информацию о новости по поводу возможного перехода в «Ювентус» полузащитника «Арсенала» Месута Езила.
#Juventus: #Ozil NON ? un obiettivo // Juventus are NOT in talks to sign Mesut ?zil. ????? @Goalitalia @Goal— Romeo Agresti (@romeoagresti) December 29, 2020
По его данным, «Юве» не ведет переговоры о его подписании. Ранее сообщалось, что итальянскому клубу предложили подписать игрока.
Езил не был включен в заявку «Арсенала» на сезон-2020/21. Контракт 32-летнего игрока истекает 30 июня 2021 года.
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