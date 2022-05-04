«Ювентусу» интересен Ди Мария. В этом месяце туринцы встретятся с агентом игрока

«Ювентусу» до конца месяца обсудит переход Ди Марии с его агентом

«Ювентус» намерен подписать полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию, сообщает Calciomercato.

По данным источника, в этом месяце туринцы встретятся с агентом 34-летнего аргентинца, Жорже Мендешом.

Контракт Ди Марии с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне хавбек провел за парижан 28 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач.