Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 21:20

«Ювентусу» интересен Ди Мария. В этом месяце туринцы встретятся с агентом игрока

«Ювентусу» до конца месяца обсудит переход Ди Марии с его агентом
Читать «СЭ» в

«Ювентус» намерен подписать полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию, сообщает Calciomercato.

По данным источника, в этом месяце туринцы встретятся с агентом 34-летнего аргентинца, Жорже Мендешом.

Контракт Ди Марии с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне хавбек провел за парижан 28 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач.

Анхель Ди Мария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
В «Спартаке» опять пожар - говорят об увольнении Ваноли ради интересов футбольного агента. Что опять происходит у красно-белых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» и «Ньюкасл» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Лингардом

«Уотфорд» предложил Сарра «Ньюкаслу» за 40 миллионов евро. «Шершни» близки к вылету из АПЛ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости