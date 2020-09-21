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«Ювентус» намерен подписать Морату

14:16
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в «Ювентус», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, ранее туринский клуб предпринимал попытку подписать 27-летнего, однако мадридцы отказались его продавать за 50 миллионов евро. «Атлетико» хочет получить 150 миллионов, которые прописаны в контракте Мораты.

Нападающий в прошлом сезоне провел 44 матча за «Атлетико» и забил 16 мячей при четырех голевых передачах.

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