«Ювентус» намерен подписать Морату

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в «Ювентус», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, ранее туринский клуб предпринимал попытку подписать 27-летнего, однако мадридцы отказались его продавать за 50 миллионов евро. «Атлетико» хочет получить 150 миллионов, которые прописаны в контракте Мораты.

Нападающий в прошлом сезоне провел 44 матча за «Атлетико» и забил 16 мячей при четырех голевых передачах.