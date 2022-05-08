«Ювентус» хочет выменять Парти. Туринцы предлагают «Арсеналу» Артура

«Ювентус» намерен обменять полузащитника Артура на хавбека «Арсенала» Томаса Парти, сообщает As.

Туринцы считают 28-летнего ганца походящим вариантом для усиления центра поля и считают, что 25-летний бразилец отлично подойдет клубу из северного Лондона.

В текущем сезона Парти сыграл за «Арсенал» 24 матча в чемпионате Англии, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт действует до июня 2025 года.

Артур провел за «Ювентус» в серии А 20 матчей и не отметился результативными действиями.