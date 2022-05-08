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Сегодня, 16:14

«Ювентус» хочет выменять Парти. Туринцы предлагают «Арсеналу» Артура

«Ювентус» интересуется Парти из «Арсенала»
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«Ювентус» намерен обменять полузащитника Артура на хавбека «Арсенала» Томаса Парти, сообщает As.

Туринцы считают 28-летнего ганца походящим вариантом для усиления центра поля и считают, что 25-летний бразилец отлично подойдет клубу из северного Лондона.

В текущем сезона Парти сыграл за «Арсенал» 24 матча в чемпионате Англии, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт действует до июня 2025 года.

Артур провел за «Ювентус» в серии А 20 матчей и не отметился результативными действиями.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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