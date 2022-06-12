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«Ювентус» начал переговоры с нападающим «Шахтера» Нересом

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«Ювентус» начал переговоры с окружением форварда «Шахтера» Давида Нереса, сообщает Tuttosport.

25-летний бразилец присоединился к «горнякам» в январе, но так и не сыграл за клуб ни в одном матче.

Туринский клуб рассматривает игрока в качестве альтернативы, в случае неудачи с подписанием аргентинца Анхеля Ди Марии.

Контракт Нереса с «Шахтером» действует до декабря 2026 года. Его стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

Источник: https://www.tuttosport.com/news/calcio/calciomercato/juventus/2022/06/11-93698667/a_bola_juve_su_david_neres_se_salta_l_affare_di_maria_
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