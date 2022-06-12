«Ювентус» начал переговоры с нападающим «Шахтера» Нересом

«Ювентус» начал переговоры с окружением форварда «Шахтера» Давида Нереса, сообщает Tuttosport.

25-летний бразилец присоединился к «горнякам» в январе, но так и не сыграл за клуб ни в одном матче.

Туринский клуб рассматривает игрока в качестве альтернативы, в случае неудачи с подписанием аргентинца Анхеля Ди Марии.

Контракт Нереса с «Шахтером» действует до декабря 2026 года. Его стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.