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«Ювентус» начал переговоры о переходе Погба

21:51
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«Ювентус» начал переговоры по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает le10sport.com.

По сведениям источника, переговоры о переходе 27-летнего француза начались всерьез, туринцы начали диалог с агентом игрока Мино Райолой.

В сезоне-2019/20 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей, на его счету две результативные передачи. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за проблем с лодыжкой. Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

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