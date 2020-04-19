«Ювентус» может приобрести Кейна в качестве замены Игуаину

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн может перейти в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, туринский клуб ищет замену Гонсало Игуаину. Аргентинец отказался возвращаться в Италию и остался в родной стране, где его мать борется с раком, и ему придется пройти 14-дневный карантин по прилету в Турин.

Источник утверждае, что 26-летний англичанин является идеальной заменой Игуаину. Также положительным фактором является отказ «Реала» бороться за Кейна.

В текущем сезоне Кейн провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал две результативные передачи.