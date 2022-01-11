«Ювентус» может приобрести Азмуна в качестве замены травмированного Кьезы

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 27-летнего иранца претендует «Ювентус». Туринский клуб ищет замену Федерико Кьезе, который получил тяжелую травму в последнем матче команды в серии А против «Ромы» (4:3). «Юве» ищет вариант покупки игрока за небольшие деньги, а также имеет бесплатный слот для игроков из стран, не входящих в ЕС. Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Азмун провел 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.