Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Ювентус» может приобрести Азмуна в качестве замены травмированного Кьезы

01:22
Сердар Азмун. Фото «СЭ»
Сердар Азмун. Фото «СЭ»
Теги:

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 27-летнего иранца претендует «Ювентус». Туринский клуб ищет замену Федерико Кьезе, который получил тяжелую травму в последнем матче команды в серии А против «Ромы» (4:3). «Юве» ищет вариант покупки игрока за небольшие деньги, а также имеет бесплатный слот для игроков из стран, не входящих в ЕС. Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Азмун провел 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также
«Мы играли против хоккейных животных». Забытая Суперсерия — Третьяк шокировал Монреаль, Харламова подло отправили в отключку
1
3
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги