«Ювентус» может подписать игрока «Сассуоло». Его оценивают в 25 миллионов
09:10
«Ювентус» и «Сассуоло» ведут переговоры по трансферу полузащитника Мануэлю Локателли, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, туринцы пытаются подписать 22-летнего хавбека на пять лет, однако никак не могут договориться по сумме трансфера. По данным портала Transfermarket, ориентировочная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.
В прошлом сезоне серии А Локателли провел 33 матчи, в которых отдал 4 голевые передачи.