«Ювентус» может перехватить у «Арсенала» Ауара

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может продолжить карьеру в Италии, сообщает RAC Sport.

По данным источника, «Ювентус» хочет воспользоваться промедлением «Арсенала» и подписать 22-летнего француза. Ориентировочная сумма сделки может составить 40 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Ауар провел за «Лион» 41 матч, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 49,5 миллиона евро.