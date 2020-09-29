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«Ювентус» может перехватить у «Арсенала» Ауара

18:02
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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может продолжить карьеру в Италии, сообщает RAC Sport.

По данным источника, «Ювентус» хочет воспользоваться промедлением «Арсенала» и подписать 22-летнего француза. Ориентировочная сумма сделки может составить 40 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Ауар провел за «Лион» 41 матч, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 49,5 миллиона евро.

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