«Ювентус» может обменять Бернардески на Смоллинга

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг может перейти в «Ювентус», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, туринцы готовы подписать 30-летнего англичанина после, как игрок провел сезон в аренде у «Ромы». Также «Ювентус» может предложить английскому клубу Федерико Бернардески.

В сезоне-2019/20 Смоллинг провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.