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«Ювентус» может обменять Бернардески на Милика

16:38
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Форвард «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 26-летний итальянец может быть обменян на форварда неаполитанцев Аркадиуша Милика.

В текущем сезоне Бернардески провел 6 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Милик в этом сезоне за клуб не сыграл ни одного матча.

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