«Ювентус» может обменять Бернардески на Милика
Форвард «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, 26-летний итальянец может быть обменян на форварда неаполитанцев Аркадиуша Милика.
В текущем сезоне Бернардески провел 6 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Милик в этом сезоне за клуб не сыграл ни одного матча.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.