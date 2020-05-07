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«Ювентус» может обменять Бернардески на Дзаньоло

10:18
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Форвард «Ювентуса» Федерико Бернардески может перейти в «Рому», сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 26-летний итальянец может стать частью сделки по переходу полузащитника Николо Дзаньоло. «Рома» хотела бы оставить 20-летнего хавбека у себя, но может подумать о том, чтобы пожертвовать игроком для баланса бюджета этим летом.

В сезоне-2019/20 на счету Бернардески 1 гол и 1 результативная передача в 23 матчах за «Ювентус». Дзаньоло 24 матчах забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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