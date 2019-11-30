«Ювентус» может бесплатно подписать Виллиана и Педро

«Ювентус» рассматривает возможность подписания двух футболистов «Челси», у которых истекают контракты следующим летом. Как сообщает Tuttosport, туринцы хотят предложить соглашения Педро и Виллиану — спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи якобы летал в Лондон, чтобы обсудить это с руководством «Челси».

По данным источника, 31-летний Виллиан и 32-летний Педро могут перейти в «Ювентус» уже в январе за небольшую плату. В противном случае летом оба футболиста бесплатно покинут «Челси».