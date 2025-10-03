«Ювентус», «Милан» и «Комо» заинтересованы в Зиркзее из «МЮ»

«Ювентус» и «Милан» по-прежнему проявляют интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее, сообщает ESPN.

По данным источника, на 24-летнего нидерландца в английской команде не будут рассчитывать в сезоне-2025/26.

Также игрока в январе 2026 года хотел бы арендовать «Комо».

В сезоне-2025/26 в 4 матчах во всех турнирах за 82 минуты игрового времени нападающий не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.