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«Ювентус», «Милан» и «Аталанта» интересуются Юлианом Вайглем

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«Ювентус», «Милан» и «Аталанта» заинтересованы в приобретении полузащитника «Бенфики» Юлиана Вайгля, сообщает Calciomercato.

По данным источника, клубы серии А встречались с агентом футболиста Фолькером Штрутом и рассчитывают оформить трансфер летом 2022 года.

«Ювентус» также интересуется другим клиентом Штрута — нападающим «Челси» Тимо Вернером, чей контракт с лондонским клубом истекает летом 2025 года.

В сезоне-2021/22 Вайгль провел 42 матча за «Бенфику», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро. Контракт 26-летнего немца действует до июня 2024 года.

Вернер в текущем сезоне провел за «Челси» 29 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://football-italia.net/juventus-meet-with-werner-and-weigls-agent/
Тимо Вернер
Юлиан Вайгль
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