«Ювентус» интересуется защитником «Бенфики» Антониу Силвой

Агент защитника «Бенфики» Антониу Силвы Жорже Мендеш подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

«Ювентус» хочет Антониу, а он хочет в «Ювентус». Он важный игрок с прекрасными качествами, которые нравятся крупнейшим клубам мира. Решение за «Бенфикой»... посмотрим, нам нужно дождаться их звонка», — приводит Sky Sport слова Мендеша.

Действующий контракт 21-летнего португальца рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

В этом сезоне Силва сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.