«Ювентус» интересуется защитником «Байера» Венделлом

Защитник «Байера» Венделл входит в сферу интересов «Ювентуса», сообщают итальянские СМИ.

По данным Calcio Mercato, «Юве» хочет усилить позицию левого защитника. Контракт бразильца с «Байером» истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

26-летний Венделл в текущем сезоне отыграл семь матчей за команду. В его активе три результативных паса.

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