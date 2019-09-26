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«Ювентус» интересуется защитником «Байера» Венделлом

11:18
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Защитник «Байера» Венделл входит в сферу интересов «Ювентуса», сообщают итальянские СМИ.

По данным Calcio Mercato, «Юве» хочет усилить позицию левого защитника. Контракт бразильца с «Байером» истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

26-летний Венделл в текущем сезоне отыграл семь матчей за команду. В его активе три результативных паса.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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