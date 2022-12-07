«Ювентус» интересуется полузащитником «Реала» Кроосом

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перейти в «Ювентус», сообщает El Nacional.

По информации источника, 32-летний немец привлек внимание многих клубов, поскольку нет никаких признаков того, что он продлит контракт с «Реалом». «Ювентус» видит в нем идеального кандидата, который принесет опыт и качество, необходимые для того, чтобы снова сделать клуб конкурентоспособным.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. Срок его действующего контракта с мадридским клубом истекает 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Кроос провел за «Мадрид» 18 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.