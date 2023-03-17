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Сегодня, 16:19

«Ювентус» интересуется нападающим «Вильярреала» Йереми Пино

Мария Гусева
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«Ювентус» рассматривает возможность подписания нападающего «Вильярреала» Йереми Пино, сообщает Goal.

По данным источника, туринский клуб хочет усилить линию нападения в следующем сезоне. «Ювентус» попытается переманить 20-летнего испанца, сделав выгодное предложение.

Пино выступает за основную команду «Вильярреала» с 2020 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 38 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Пино провел 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
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