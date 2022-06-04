«Ювентус» интересуется Молиной из «Удинезе»

Защитник «Удинезе» Науэль Молина может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 24-летнего аргентинца претендует «Ювентус». Туринскому клубу придется заплатить за игрока 25-30 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к Молине со стороны «Атлетико».

В минувшем сезоне Молина провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.