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«Ювентус» интересуется Мбаппе. Туринцы готовы потратить 380 миллионов евро

28 октября 2019, 23:03
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе может продолжить карьеру в «Ювентусе», утверждает Tuttosport. По информации СМИ, итальянская команда готова предложить за 20-летнего француза около 180 миллионов евро.

«Ювентус» может инвестировать в Мбаппе в общей сложности до 380 миллионов, включая затраты на трансфер и зарплату.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов платить 650 тысяч евро в неделю Мбаппе.

В текущем сезоне Мбаппе провел 9 матчей за «ПСЖ», забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 200 миллионов евро.

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