«Ювентус» интересуется двумя игроками «Фиорентины»

«Ювентус» в ближайшее трансферное окно может приобрести двух игроков «Фиорентины», сообщает Calciomercato.

По данным источника, туринский клуб интересуется сербским защитником Николой Миленковичем и его соотечественником форвардом Душаном Влаховичем. Агент 23-летнего Миленковича поддерживает хорошие отношения с «Ювентусом».

Отметим, в 2017 году туринцы купили у «фиалок» форварда Федерико Бернардески, а в 2020 году — вингера Федерико Кьезу.

Миленкович выступает в «Фиорентине» с 2017 года. В этом сезоне он провел 19 матчей в серии А, отметившись 2 голами и 1 ассистом. Влахович в составе «фиалок» с 2018 года. В текущем розыгрыше он участвовал в 20 матчах чемпионата Италии и забил 7 мячей.