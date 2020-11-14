«Ювентус» интересуется Алабой
Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в серии А, сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, на 28-летнего австрийца претендует «Ювентус». Главный тренер туринцев Андреа Пирло ценит в игроке способность выполнять различные тактические роли. Отмечается, что «Ювентус» является фаворитом в гонке за защитником, у которого летом 2021 года заканчивается контракт.
Также Алабой интересуются «Ливерпуль», «Реал» и «ПСЖ».
В текущем сезоне Алаба провел 10 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.