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«Ювентус» интересуется Алабой

13:25
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Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в серии А, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, на 28-летнего австрийца претендует «Ювентус». Главный тренер туринцев Андреа Пирло ценит в игроке способность выполнять различные тактические роли. Отмечается, что «Ювентус» является фаворитом в гонке за защитником, у которого летом 2021 года заканчивается контракт.

Также Алабой интересуются «Ливерпуль», «Реал» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Алаба провел 10 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.

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