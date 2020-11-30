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«Ювентус» и «ПСЖ» могут совершить громкий обмен

08:42
Мауро Икарди и Пауло Дибала. Фото Reuters
Мауро Икарди и Пауло Дибала. Фото Reuters
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может стать игроком «ПСЖ», а в обратном направлении отправится форвард парижан Мауро Икарди, сообщает CalcioMercato.

По данным источника, руководство туринцев не имеет желание увеличивать зарплату 27-летнему аргентинцу, поэтому решило согласиться на обмен. Сообщается, что переходы будут оформлены в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне серии А Дибала провел 5 матчей. Икарди в текущем розыгрыше лиги 1 сыграл в 5 играх и забил 2 мяча.

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