«Ювентус» и «Наполи» договорились о трансфере Милика

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик в зимнее трансферное окно перейдет в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По данным источника, стороны сошлись на сумме в 18 миллионов евро за 26-поляка.

В сезоне-2020/21 Милик не провел ни одного матча за «Наполи», поскольку клуб не включил его в заявку ни на один из турниров. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.