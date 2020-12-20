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«Ювентус» и «Наполи» договорились о трансфере Милика

12:34
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Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик в зимнее трансферное окно перейдет в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По данным источника, стороны сошлись на сумме в 18 миллионов евро за 26-поляка.

В сезоне-2020/21 Милик не провел ни одного матча за «Наполи», поскольку клуб не включил его в заявку ни на один из турниров. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

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