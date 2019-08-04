"Ювентус" и "Манчестер Сити" близки к договоренности по обмену Канселу на Данилу

Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу, скорее всего, перейдет в "Манчестер Сити", сообщают британские СМИ. В обратном направлении проследует другой защитник Данилу.

Как информирует Tuttosport, уже сегодня стороны могут достичь договоренности о сделке. Спортивный директор "Юве" Фабио Паратичи сегодня прибудет в Лондон на матч за Суперкубок Англии между "Сити" и "Ливерпулем". Ожидается, что на переговорах будет и агент португальца Жорже Мендеш.

25-летний португалец в прошлом сезоне провел 34 матча за "Ювентус" и забил один мяч при пяти голевых передачах.

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