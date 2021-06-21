Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Ювентус» и «Кальяри» интересуются самым молодым игроком Евро

06:25
Теги:

Полузащитник «Погони» Каспер Козловски может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 17-летний поляк, который стал самым молодым игроком на Евро, интересен «Ювентусу» и «Кальяри».

В сезоне-2020/21 Козловски провел 20 матчей в чемпионате Польши, в которых забил гол и сделала 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Россия — Дания: решающий матч на Евро-2020 — расклады онлайн
Представитель МакSим рассказала о состоянии введенной в кому певицы
Строгий запрет на Троицу: как не навлечь на свой дом беду
"Докопались": студентка из Казани о недопуске к сессии из-за внешности

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд