«Ювентус» и «Кальяри» интересуются самым молодым игроком Евро

Полузащитник «Погони» Каспер Козловски может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 17-летний поляк, который стал самым молодым игроком на Евро, интересен «Ювентусу» и «Кальяри».

В сезоне-2020/21 Козловски провел 20 матчей в чемпионате Польши, в которых забил гол и сделала 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн евро.