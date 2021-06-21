«Ювентус» и «Кальяри» интересуются самым молодым игроком Евро
06:25
Полузащитник «Погони» Каспер Козловски может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 17-летний поляк, который стал самым молодым игроком на Евро, интересен «Ювентусу» и «Кальяри».
В сезоне-2020/21 Козловски провел 20 матчей в чемпионате Польши, в которых забил гол и сделала 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн евро.
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