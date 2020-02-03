«Ювентус» хочет вернуть Орсолини

«Ювентус» хотел бы вернуть нападающего «Болоньи» Риккардо Орсолини ближайшим летом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Старая синьора» продала игрока «Болонье» в 2019 году за 15 миллионов евро. В сделку была включена опция обратного выкупа. Как информирует SportItalia, в «Юве» считают, что 23-летний игрок готов усилить команду.

У «Ювентуса» есть возможность выкупить игрока за 22 миллиона евро или оставить его еще на год и позже приобрести за 30 миллионов. По данным источника, стороны могут сойтись на выкупе за 25 миллионов ближайшим летом.

В текущем сезоне итальянец провел 24 матча за «Болонью» и забил семь мячей при пяти голевых передачах.