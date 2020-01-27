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«Ювентус» хочет получить от «Боруссии» 25 миллионов евро за Джана

20:59
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«Ювентус» продолжает переговоры с дортмундской «Боруссией» о переходе полузащитника Эмре Джана, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

Сообщается, что переговоры проходят успешно. Итальянский клуб хотел бы получить за игрока около 25 миллионов евро. Клубам еще предстоит прийти к соглашению по сумме отступных. Сам футболист настаивает на возвращении в Германию.

26-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «Юве» во всех турнирах. Он не попал в заявку на Лигу чемпионов.

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