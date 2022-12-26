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Сегодня, 09:24

«Ювентус» хочет подписать защитника «Баварии» Бенжамена Павара

Мария Гусева
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«Ювентус» заинтересован в подписании защитника «Баварии» Бенжамена Павара, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «Барселона» также претендовала на 26-летнего француза, но теперь каталонцы переключили свое внимание на Тома Менье из дортмундской «Боруссии».

Павар перешел в «Баварию» в 2019 году из «Штутгарта». Контракт защитника действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 21 матче за «Баварию».

Бенжамен Павар
Футбол
ФК Бавария
ФК Ювентус
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