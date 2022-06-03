«Ювентус» хочет подписать Костича. В переговорах может участвовать Влахович

«Ювентус» хочет подписать полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича, сообщает Footmercato.

По информации источника, туринский клуб готов заплатить за переход 29-летнего серба 15 миллионов евро. Именно столько просит руководство немецкого клуба. В переговорах также может принимать участие соотечественник Костича, нападающий Душан Влахович.

Контракт Костича истекает в июне 2023 года.

В сезоне-2021/22 он забил 7 голов и отдал 15 результативных передач в 43 матчах за «Айнтрахт».