«Ювентус» хочет обменять Джана и Манджукича на Погба
14:04
«Ювентус» все еще хочет вернуть в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщают итальянские СМИ.
По данным Tuttosport, «Юве» хотел бы обменять француза на двух игроков — Марио Манджукича и Эмре Джана. Оба футболиста не попали в заявку команды на матчи Лиги чемпионов.
26-летний Поль Погба в текущем сезоне провел шесть матчей за «МЮ» и сделал две результативные передачи. В составе «Юве» он четырежды стал чемпионом Италии.
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