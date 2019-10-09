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«Ювентус» хочет обменять Джана и Манджукича на Погба

14:04
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«Ювентус» все еще хочет вернуть в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, «Юве» хотел бы обменять француза на двух игроков — Марио Манджукича и Эмре Джана. Оба футболиста не попали в заявку команды на матчи Лиги чемпионов.

26-летний Поль Погба в текущем сезоне провел шесть матчей за «МЮ» и сделал две результативные передачи. В составе «Юве» он четырежды стал чемпионом Италии.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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