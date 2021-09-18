«Ювентус» хочет арендовать Йовича у «Реала»
Форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, на 23-летнего серба претендует «Ювентус». Туринский клуб хотел бы арендовать игрока, однако «Реал» намерен продать его.
Вторую часть сезона-2020/21 Йович провел в «Айнтрахте». На счету форварда 18 матчей в бундеслиге, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.
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