«Ювентус» готов заплатить за 18-летнего форварда «Сантоса» 15 миллионов евро

Форвард «Сантоса» Кайю Жорже может перейти в «Ювентус», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, туринцы готовы заплатить за 18-летнего бразильца 15 млн евро, однако «Сантос» хочет получить за игрока в два раза больше.

18-летний Кайю — победитель чемпионата мира до 17 лет-2019 в составе сборной Бразилии, на счету игрока 6 мячей в 10 встречах за сборную Бразилии-U17. Игрок провел 6 матчей за основную команду «Сантоса» и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.