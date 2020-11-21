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«Ювентус» готов выкупить Морату за 45 миллионов евро

06:25
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«Ювентус» этой зимой рассмотрит вопрос выкупа прав на нападающего «Атлетико» Альваро Морату. По информации Tuttosport, туринский клуб готов за 45 миллионов евро выкупить права на игрока, который с лета играет за туринцев на правах аренды.

В этом сезоне 28-летний испанец сыграл в 8 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

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