«Ювентус» готов выкупить Морату за 45 миллионов евро
«Ювентус» этой зимой рассмотрит вопрос выкупа прав на нападающего «Атлетико» Альваро Морату. По информации Tuttosport, туринский клуб готов за 45 миллионов евро выкупить права на игрока, который с лета играет за туринцев на правах аренды.
В этом сезоне 28-летний испанец сыграл в 8 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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